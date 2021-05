Lippi: “Gattuso è uno dei miei figli. A Firenze creerà un ambiente giusto e chiederà qualche buon elemento alla società”

Il nuovo allenatore della Fiorentina, Gennaro Gattuso, è stato uno dei campioni del mondo 2006 in Germania. Alla guida di quella Nazionale c’era Marcello Lippi, uno che stravede per Ringhio: “Rino è uno dei miei figli – ha detto al Corriere Fiorentino – è un grande, un ragazzo fantastico. Ha visto che tipo di gruppo ha creato a Napoli? Tutti gli vogliono bene, nessun giocatore ha mai creato problemi. In più aveva organizzato la squadra molto bene dal punto di vista tattico. Per questo credo che anche a Firenze creerà un ambiente giusto e un’organizzazione di gioco importante”.

Lippi ha poi aggiunto: “Nella Fiorentina ci sono alcuni buoni giocatori, sicuramente chiederà qualche elemento che secondo lui manca e farà bene”.