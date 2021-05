Al Teatro Comunale di Pietrasanta ha parlato Marcello Lippi, ex CT della Nazionale italiana e recentemente accostato anche alla Fiorentina come dirigente. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: “Sul campo non torno. Sono stato accostato per un altro ruolo ad alcune società ma se poi trovo un presidente che vuol fare tutto lui cosa vado fare? Per carità…“.