L’Iran trova una vittoria meritata ed emozionante contro il Galles, succede tutto nei minuti di recupero

Da poco terminata la prima partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2022 in Qatar. In campo questa mattina Iran e Galles. Una partita che viene decisa allo scadere, precisamente al 98′, quando Cheshmi ha realizzato l’1-0 nel lungo recupero da oltre 9 minuti concesso dall’arbitro. Nei minuti finali i gallesi, alla ricerca del vantaggio, si sono sbilanciati in avanti, subendo il 2-0 finale a firma di Rezaeian.

Un’Iran che ha meritato ampiamente la vittoria dopo essersi vista annullare un gol per fuorigioco nel primo tempo e due pali colpiti nel secondo. Il Galles ha finito la partita in 10 uomini per l’espulsione all’86’ del portiere Hennessey.

Una vittoria che va ben oltre il campo, emozionante, viste le proteste in corso nel paese medio-orientale e i tanti problemi che potrebbero avere i giocatori al loro rientro in patria. Oggi è anche il giorno della violenza contro le donne. L’Iran raggiunge l’Inghilterra a 3 pt nel Girone B, momentaneamente al comando con l’Inghilterra.