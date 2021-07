Lirola a tutti costi: l’Olympique Marsiglia è pronto a tornare alla carica per il terzino della Fiorentina

Resta ancora un rebus il futuro del terzino destro della Fiorentina Pol Lirola, in procinto di tornare in viola dopo il prestito di sei mesi all’Olympique Marsiglia.

Il presidente del club transalpino Pablo Longoria non ha voluto esercitare l’opzione di acquisto di Lirola da 12 milioni di euro, provando anzi più di un tentativo per abbassare tale importo. Dal canto suo la Fiorentina non vuole vendere il giocatore a un prezzo più basso e questo, di conseguenza, porta Longoria a riformulare i suoi piani. Durante una diretta Instagram per Provence , il giornalista Fabrice Lamperti ha infatti rivelato che Pablo Longoria ha confessato allo stesso Lirola che proverà a fare di tutto per riprenderselo.

Resta di fatto che la società in questi mesi ha speso parecchio per rinforzare la squadra con gli acquisti, tra gli altri, dell’ex viola Gerson e di Under preso dalla Roma.