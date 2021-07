Lirola, che fai? La Fiorentina ha pronte due alternative

Quale sarà il futuro di Pol Lirola? Il terzino è tornato alla Fiorentina dopo la seconda parte di stagione in prestito all’Olympique Marsiglia e potrebbe andarsene nelle prossime settimane. Su di lui, oltre al club francese, c’è l’Atalanta di Gasperini. In caso di cessione, secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, la Viola avrebbe due alternative. La prima porta a Daniel Munoz, anche se nelle ultime ore il Genk avrebbe fatto muro su un possibile addio del colombiano. L’alternativa è Josip Juranovic, nazionale croato classe ‘95 in forza al Legia Varsavia.