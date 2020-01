Lirola: “Ci sono momenti nel calcio in cui sembra che non riesca nulla. Devo dimostrare di valere i soldi per cui la Fiorentina mi ha preso”

Il terzino della Fiorentina Pol Lirola a Radio Bruno ha toccato vari temi dell’attualità viola: “Preparazione? Ogni allenatore ha il suo modo di lavorare. Adesso con Iachini stiamo lavorando tantissimo e in campo si vede perché stiamo andando più forte di prima. Il mio momento? Ci sono momenti nel calcio in cui sembra che non riesca nulla. Il mio valore? Devo dimostrare di valere i soldi per cui la Fiorentina mi ha preso. Devo far vedere che la società ha fatto bene. Iachini ha detto che devo diventare più “ignorante”? So cosa intende il mister”.