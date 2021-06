Lirola continua a mandare messaggi al Marsiglia, la Fiorentina invece… occhiate a Celik

La prima scelta della Fiorentina per la fascia destra difensiva resta Pol Lirola, di rientro dal prestito al Marsiglia: l’intenzione sarebbe quella di farlo valutare al nuovo allenatore a Moena ma il francese continua a mandare messaggi anche molto espliciti al club dove è stato da gennaio fino a fine stagione e allora la partita non è ancora chiusa. La società viola resta ferma sulla sua richiesta intorno ai 12 milioni ma al tempo stesso, scrive il Corriere dello Sport, guarda proprio verso la Francia e verso Lille dove gioca il turco Zeki Celik, classe ’97 come Lirola e stesso ruolo, campione di Francia nella stagione appena finita. Affare per il momento tenuto sotto traccia, pronto ad accelerazioni qualora il Marsiglia si rifacesse sotto con veemenza.