Lirola-Dalbert: si va verso la “separazione” dei due? Le insidie della difesa provata da Iachini

Prove di 4-3-3, per il momento le sensazioni che arrivano dallo staff di Beppe Iachini sono queste: ieri la Fiorentina si è allenata al “Franchi”, mettendo in mostra proprio un doppio schieramento col tridente nel corso della partitella. Un possibile sviluppo che potrebbe portare alla “separazione” dei due esterni che fin qui sono stati protagonisti sulle rispettive fasce: Lirola e Dalbert. Entrambi molto offensivi, adatto al ruolo da terzino lo spagnolo, un po’ meno il brasiliano, sicuramente di difficile convivenza con una difesa a quattro. Vedremo se a Bologna il neo tecnico viola vorrà procedere all’adattamento al nuovo schieramento difensivo, prendendo in considerazione magari uno solo dei due, con l’allargamento di Caceres o il ripescaggio di Venuti.