Lirola è a un passo dal ritorno al Marsiglia: ecco la cifra che incasserà la Fiorentina

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato e giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, Pol Lirola sarebbe (di nuovo) a un passo dal Marsiglia. I colloqui tra il club francese e la Fiorentina sarebbero infatti alle battute finali dopo che l’OM ha già trovato l’accordo con il giocatore. L’offerta che il club viola dovrebbe accettare è di 12 milioni di euro pagabili in più rate.

Pol Lirola is one step away from re-joining Olympique Marseille. Official proposal for €12m guaranteed to Fiorentina – payment in many installments. 🔵🇪🇸 #OM

Talks at final stages after personal terms already agreed with Lirola. #TeamOM

Diego Costa is NOT an option for OM. ❌ https://t.co/ikotyVxUBu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2021