“Lirola e Duncan non sono due giocatori a fine corsa. Eriksen regista? Ruolo che può allungargli la carriera come successo a Pirlo”

L’allenatore Christian Bucchi è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Queste le sue parole sulla Fiorentina e su alcuni giocatori viola da lui allenati ai tempi del Sassuolo:

Lirola e Duncan? “L’intoppo l’hanno avuto solamente a Firenze, dopo un percorso pulitissimo a Sassuolo. Duncan ha fatto tanti anni, mentre Lirola era arrivato da ragazzino e ha fatto cose straordinarie, anche in Europa League. Nella Fiorentina hanno trovato un momento di difficoltà, ma non solo loro, generale. Tanti giocatori bravi sono capitati nella Fiorentina e non hanno reso: io, ad esempio, credo moltissimo in Cutrone e Kouame. Ma il fatto di essere costretti a fare punti ha tolto spazio ai giovani, qualcosa si è complicato e spero che possano ritrovarsi: Lirola a Marsiglia, e Duncan magari a Cagliari da Di Francesco. Non sono due a fine corsa”.

Poi su Eriksen, probabilmente schierato regista nella sfida di domani, come dichiarato poco da Conte (LEGGI QUI): “Intanto parliamo di un giocatore forte, con un’intelligenza superiore alla norma. Anche perché senza struttura e impatto fisico, per essere a quei livelli, ha grande tecnica e velocità di pensiero. A quest’Inter è sempre mancata un po’ di qualità: fa di ritmo e forza le sue doti, ma un po’ di qualità in campo si deve avere. Eriksen non possono farlo andare via, non possiamo perdere un calciatore così nel campionato italiano. Spero che trovi il suo spazio e chissà che non trovi il ruolo che gli allunghi la carriera come successo anche a Pirlo”.