Lirola e il rilancio… che non si aspettava: ma in agguato c’è il ciclone Callejon

Dovrebbe essere staffetta a tinte spagnole sulla fascia destra viola, che domani potrebbe essere nuovamente quella di un 3-5-2, il modulo amato da Iachini. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio però, il favorito è Pol Lirola, che finora è rimasto solo a guardare anche perché da quella parte giocava solo Chiesa. La sua cessione gli concede una chance che forse non si aspettava o che si aspettava diversa, magari nel ruolo per il quale era stato acquistato un anno fa, ovvero quello del terzino destro. Non è utopia immaginare una Fiorentina a quattro dietro nelle prossime settimane ma per il momento si riparte con quanto dà sicurezza, con un Callejon pronto a subentrare nella ripresa per fare il suo esordio.

