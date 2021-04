Lirola ha le idee chiare: “Vorrei restare al Marsiglia, ma non dipende da me. Qui molta più libertà offensiva”

La prima doppietta in carriera (GUARDA IL VIDEO), le parole di stima di Sampaoli, Pol Lirola è risorto dopo il trasferimento al Marsiglia nella sessione invernale di mercato. Dopo i due gol che hanno regalato la vittoria contro il Lorient, il terzino spagnolo di proprietà della Fiorentina ha parlato anche del suo futuro: “Non dipende da me ma mi piacerebbe restare, vedremo nella finestra di mercato. Questo sistema mi dà molta più libertà offensiva, con i compagni di squadra che mi coprono dietro e così posso sfruttare al massimo le mie qualità offensive. Questa è la prima volta che segno due gol nella stessa partita da professionista, spero non sia l’ultima”.