Lirola: “Ho già detto ai dirigenti che vorrei continuare qua al Marsiglia. Non dipende da me, per il futuro aspettiamo e vedremo”

Ancora una volta Pol Lirola ha ammesso la sua voglia di restare all’Olympique Marsiglia trasformando il prestito dalla Fiorentina in acquisto a titolo definitivo. L’esterno spagnolo ha parlato così a RMC Sport della sua situazione: “Ho già detto ai dirigenti quello che penso, ovvero che vorrei continuare qui. Ma come noto non dipende solo da me, io posso solo fare del mio meglio sul campo. Per il futuro aspettiamo e vedremo”.