Lirola, il Cristiano Ronaldo dei videogiochi

In attesa di rivedere le squadre della nostra Serie A scendere nuovamente in campo, molti calciatori si danno al football virtuale. In questo senso l’esterno destro della Fiorentina, Pol Lirola, si è messo in mostra facendo vedere di essere un vero fuoriclasse, al livello di Cristiano Ronaldo nel calcio vero, dei videogiochi. Lo spagnolo è stato il migliore alla playstation nelle competizioni eSports organizzate dalla Lega. In finale ha battuto il sampdoriano Jankto. E ben presto, ovvero il 18 aprile, sarà impegnato in un altro quadrangolare contro Orsolini (Bologna), ancora Jankto (Sampdoria) e Freuler (Atalanta).