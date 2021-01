Lirola: “Il trasferimento? È successo tutto molto velocemente col Marsiglia. Ribery mi ha parlato molto bene della tifoseria”

Pol Lirola si presenta ai tifosi dell’Olympique Marsiglia. Intervenuto in conferenza stampa, il laterale appena arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina ha spiegato così il suo trasferimento e le sue caratteristiche di gioco: “È successo tutto molto velocemente col Marsiglia. Per ora ho avuto poco tempo per incontrare i miei compagni di squadra, ma il mio connazionale Álvaro González Soberón mi sta aiutando a inserirmi. Ruolo? Personalmente mi piace più attaccare che difendere, penso di poter aiutare una squadra che si basa molto sul possesso palla come questa”. Non è mancata infine una battuta sul suo ex compagno di squadra a Firenze Franck Ribery, bandiera proprio del Marsiglia in Francia: “Franck è un ottimo amico. L’anno e mezzo passato con lui mi è servito molto, è un grande giocatore. Abbiamo parlato del Marsiglia, mi ha detto che ci sono dei tifosi eccezionali qui”.

