Lirola, l’entusiasmo francese che fa da contraltare al realismo della Fiorentina

Per la Fiorentina il terzino destro spagnolo, Pol Lirola, è ancora un elemento importante della rosa. In Francia, i tifosi dell’Olympique Marsiglia sperano in un arrivo del giocatore in tempi brevi.

In questo, i sostenitori del club transalpino sono spinti da alcune fonti giornalistiche d’Oltralpe che danno l’operazione ai dettagli: un affare da 12-13 milioni di euro. A questo entusiasmo fa da contraltare però il realismo viola: secondo la società gigliata ancora non siamo a questo punto e Italiano può continuare ad allenarlo e a schierarlo con la squadra nelle amichevoli che vengono giocate a Moena.