Lirola no, Callejon neanche… Iachini al terzo tentativo con Malcuit, l’esterno tutt’altro che pronto

La Fiorentina che si dovrebbe rivedere alla ripresa del campionato tornerà a somigliare a quella di inizio stagione, scordando forse i suoi progressi verso un 4-4-2 o 4-3-2-1 che dir si voglia. Nelle ultime due uscite la squadra viola aveva trovato un assetto piuttosto efficace almeno dalla metà a campo in su ma con Iachini il 3-5-2 dovrebbe tornare protagonista e con esso l’esigenza di trovare un interprete per la fascia destra. Il tecnico marchigiano ci ha provato con Lirola, in piccola parte anche con Callejon ma senza mai trovare l’assetto giusto. Ora invece si è trovato in rosa anche Kevin Malcuit, fin qui usato appena 4 volte, per un totale di 193 minuti, non propriamente il rendimento dell’esterno pronto che serviva alla Fiorentina. L’ex napoletano sarà il terzo tentativo su quel lato per il vecchio-nuovo allenatore gigliato, sperando che sia quello giusto.