Lirola: “Non ho parole per descrivere l’emozione quando ho visto il pallone in porta. Firenze meritava una vittoria così”

Finalmente sorridente Pol Lirola, che ha deciso la partita, e a Radio Bruno ha parlato così: “Non ci sono parole per descrivere la sensazione quando è entrato il pallone e siamo andati sotto la curva ad esultare. I tifosi e la città meritavano una vittoria così e ora pensiamo già al Napoli. Moralmente è una vittoria che ci dà consapevolezza che possiamo fare grandi cose, nel primo tempo abbiamo giocato alla grande, nella ripresa è subentrata la stanchezza. Ora siamo reduci da due vittorie ed un pareggio, ci dà morale per risalire. Abbiamo più compattezza e siamo più squadra. Io sereno? Forse sono un po’ più tranquillo o libero di testa, con il mister mi sto trovando bene. Ci sta offrendo tanto lavoro e si vede come scendiamo in campo fin dal primo minuto, senza aspettare di subire gol. Meglio contro le big? Quando giochi contro le grandi squadre la partita si carica da sola, è con le più piccole che c’è il rischio di sottovalutare l’avversario. Dedica? Alla mia famiglia e a tutti i tifosi che ci sostengono anche nei peggiori momenti”.