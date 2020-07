Lirola: “Questo un anno di ambientamento, adesso siamo pronti per fare una stagione di grandi ambizioni”

Il giocatore della Fiorentina Pol Lirola ha parlato a Sky Sport: “All’andata era un periodo in cui non ci riusciva niente, era un momento buio. Adesso è cambiato tutto, anche se potevamo avere qualche punto in più. Ma si vede che siamo più uniti, attacchiamo e difendiamo insieme, lo dimostrano le ultime partite. Futuro? Dopo un anno di ambientamento siamo pronti per il prossimo, per fare una stagione con grande ambizioni e un campionato migliore”.

