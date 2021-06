Lirola si riavvicina alla Fiorentina e i tifosi del Marsiglia… impazziscono sui social

Sono bastati sei mesi a Pol Lirola per far innamorare di sé i tifosi del Marsiglia, una metà stagione in cui la squadra di Garcia ha usufruito dell’esterno spagnolo, finalmente valorizzato. Su di lui però Gattuso vorrebbe vederci chiaro, mentre l’OM non sembra aver troppa voglia di spendere tutti i 12 milioni previsti dal diritto di riscatto. Un’evenienza che ha mandato nel pallone il tifo marsigliese, soprattutto sui social: di fatto Lirola è diventato un idolo in poco tempo e la speranza diffusa è che venga trattenuto nel sud della Francia. La Fiorentina però ha il contratto dalla sua parte, soprattutto in mancanza di pagamento intero da parte del club transalpino.