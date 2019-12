Lirola: “Spero che il gol di Vlahovic cambi la nostra stagione, a volte basta una piccola scintilla”

A Sky l’esterno viola Pol Lirola parla così del match che aspetta lui e i suoi compagni tra poco: “Come si inverte il trend? Vincendo oggi, solo così, non c’è altra soluzione. Così potremmo arrivare più sereni a Natale. A volte bastano poche cose, un gol all’ultimo minuto che dà una svolta alla stagione. Mi auguro che la rete di Vlahovic serva anche stasera per tornare a vincere”.