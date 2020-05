Lirola: “Tanta roba giocare con Chiesa, andare a festeggiare un gol sotto la Fiesole è bellissimo”

Il giocatore spagnolo della Fiorentina, Pol Lirola ha parlato della sua vita in quarantena: “Oltre a allenarmi, gioco alla playstation perchè non lo faccio spesso mentre mi alleno. Sono un grande appassionato di Fifa. Chiesa e Sottil sono forti”.

E su film e serie tv: “Il Trono di Spade mi piace molto, ho visto Prison Break e Breaking Bad. Mi è piaciuta quella di Micheal Jordan”.

E sugli sport: “Guardo tanto il tennis, lì il mio preferito è Nadal”

E sull’idolo calcistico: “Il mio idolo è Lahm, ma quello che ho amato di più è Andres Iniesta”

Sul gol contro l’Atalanta: “E’ stato il momento più bello della stagione, per la situazione e il momento. Andare sotto la curva è stato bellissimo. Spero che non sia il più bello in assoluto anche in futuro”

E su Chiesa: “Benissimo, Federico è fortissimo. E’ tanta roba giocare con uno così forte”