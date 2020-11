Lirola: “Vi spiego il ruolo del terzino: ecco il prototipo perfetto. Il gol contro l’Atalanta…”

Il terzino destro della Fiorentina, Pol Lirola, ha spiegato al canale ufficiale del club viola il suo ruolo.

Queste le sue parole: “Sono nato come esterno alto, ma col passare degli anni gli allenatori mi hanno abbassato fino alla linea difensiva. Oggi è un ruolo importantissimo perché aiuta molto la squadra. Oggi gioco nel ruolo di quinto e puoi giostrare come esterno alto, mentre da terzino devi tagliare con l’altro. Consiglio ai giovani? Dico di lavorare tanto nella tecnica e nell’apporto in attacco, ma senza tralasciare l’aspetto difensivo. La velocità è importante perché ti aiuta in ogni fase e se sei mal posizionato in difesa, ti aiuta per recuperare. Chiaramente la velocità ce l’hai o non ce l’hai, ma bisogna lavorare anche sugli altri aspetti. Il prototipo del terzino destro? Deve avere la qualità di Dani Alves e la potenza di Cafù. Il gol contro l’Atalanta? Loro giocano ad uomo e un mio compagno ha fatto un movimento, costringendo l’avversario a seguirlo. Così si è liberato lo spazio, Pulgar mi ha fatto un assist perfetto e io ho dovuto soltanto stoppare il pallone e tirare in porta“.