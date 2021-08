Lirola via? La Fiorentina sfoglia la margherita delle alternative

Un’altra situazione da monitorare in casa Fiorentina è quella che potrebbe portare all’addio di Pol Lirola. Il Marsiglia sta continuando a trattare con il club di Rocco Commisso: in caso di partenza dello spagnolo, sono diverse le alternative vagliate dalla dirigenza viola.

Secondo quanto riportato da La Nazione, rimane in piedi la pista che porta a Stryger Larsen: il danese ha rifiutato il Galatasaray e vuole restare in Italia. A favorire il buon esito della trattativa potrebbe essere il rapporto tra l’esterno dell’Udinese e Daniele Pradè, che l’ha conosciuto proprio in Friuli. Ancora valida l’opzione Davide Zappacosta, destinato a lasciare il Chelsea nelle prossime settimane: anche in questo caso, però, l’operazione deve ancora entrare nel vivo.