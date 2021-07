Lirola via? La Fiorentina sfoglia la margherita

Una delle situazioni più calde in uscita per la Fiorentina è quella che vede coinvolto Pol Lirola. Il terzino destro vuole tornare al Marsiglia e non sembra disposto ad accettare qualsiasi alternativa per il suo futuro. Le sue società stanno trattando ormai da diverse settimane e presto potrebbe arrivare l’intesa.

Per sostituire Lirola, la Fiorentina sta valutando diverse alternative. A cominciare da Davide Zappacosta, tornato al Chelsea dopo un’ottima stagione in prestito al Genoa. Subito dopo ecco Jens Stryger Larsen, in uscita dall’Udinese: l’esterno danese ha rifiutato il Galatasaray e vuole restare in Italia. Sullo sfondo Daniel Muñoz, esterno classe ’96 reduce da una positiva Copa America con la sua Colombia.