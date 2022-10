L’ironia di Frey: “Buon Halloween a tutti… qualcuno si traveste da Ovrebo?” FOTO

Tutta l’ironia di Sebastien Frey nell’ultimo post sul suo profilo Instagram. L’ex portiere della Fiorentina ha pubblicato un fotomontaggio di sè stesso mascherato, con una zucca tra i guantoni al posto del pallone. Sotto la didascalia: “Con la zucca di Frey… un buon Halloween a tutti. Qualcuno si traveste da Ovrebo?“.

Il riferimento ovviamente è all’arbitro che in quel famoso Bayern–Fiorentina del 2010 convalidò un gol in netto fuorigioco di Klose. Un episodio che dopo tanti anni non è ancora andato giù a Frey e che, rimanendo in tema Halloween, fu davvero spaventoso.