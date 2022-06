L’Italia di Mancini si prepara a dare la rivincita all’Inghilterra, senza Biraghi e con un portiere nel mirino viola

Nella scrematura del maxi gruppo iniziale, il ct Roberto Mancini è rimasto privo anche del capitano viola Biraghi, per la terza gara di Nations League, in programma stasera a Wolverhampton contro l’Inghilterra, rivincita della finale di Euro 2020. Nella lista dei portieri resta invece ancora Pierluigi Gollini, uno degli obiettivi viola per la porta:

Donnarumma, Meret, Gollini; Acerbi, Calabria, Di Lorenzo, Dimarco, Florenzi, Gatti, Luiz Felipe, Scalvini; Barella, Cristante, Esposito, Frattesi, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Tonali; Gnonto, Politano, Raspadori, Scamacca.