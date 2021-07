L’Italia è campione d’Europa! Donnarumma decisivo ai rigori, è il secondo titolo europeo per gli azzurri

L’Italia è campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia! Gli azzurri hanno sbancato Wembley vincendo ai rigori dopo una partita controllata per gran parte del tempo: rete in apertura di Shaw al 3′ e pari di Bonucci al 67′. Poi gara ai rigori e decisivo Donnarumma con i penalty parati a Sancho e Saka, dopo il palo di Rashford. Per gli azzurri errori invece di Belotti e Jorginho.