L’Italia non va oltre lo 0-0 sul terribile campo della Polonia. E Chiesa sbaglia un gol clamoroso a porta vuota

Questa sera l’Italia era impegnata contro la Polonia nella terza giornata di Nations League. La partita è finita 0-0 senza particolari emozioni, vuoi anche per un campo a tratti impraticabile e che certo non ha agevolato il gioco palla a terra degli Azzurri. Nessun viola in campo, mentre ha giocato 70 minuti l’ex Fiorentina Chiesa con tanto di gol sbagliato a porta vuota praticamente dalla linea di porta, dopo pochi minuti dall’inizio del match.

