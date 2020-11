L’Italia (senza viola) vince ancora e resta in testa. Prima gioia in Nazionale per un attaccante della Fiorentina!

Nell’importante match di Nations League, l’Italia senza calciatori della Fiorentina (causa bolla Covid) batte anche la Bosnia e resta in testa nel proprio girone della competizione continentale. Al 24′, Andrea Belotti porta in vantaggio gli azzurri su un cross di Insigne. Nella ripresa l’Italia prima sfiora il raddoppio poi rischia in un paio di occasioni; su un gran lancio di Locatelli, Berardi chiude i conti in acrobazia. La Serbia di Milenkovic e Vlahovic batte la Russia per 5-0 per un risultato che…si tinge di viola. E’ arrivato infatti il primo gol di Vlahovic con la sua Nazionale dopo solamente 5 minuti dal suo ingresso in campo.

