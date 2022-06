L’Italia Under 19 batte la Slovacchia ed è con un piede in semifinale all’Europeo. Ottima la prova del viola Ghilardi

L’Italia Under 19 di mister Carmine Nunziata batte i padroni di casa della Slovacchia per 1-0 e dopo due giornate è a punteggio pieno nel girone degli Europei e praticamente già in semifinale, in attesa di Romania-Francia di stasera. Solido, duro quanto basta e dominante sui palloni alti il difensore della Fiorentina Daniele Ghilardi. Il centrale gigliato in prestito al Verona ha giocato anche stavolta tutti i 90′, senza deludere e senza sbavature.

Atteggiamento molto aggressivo dei padroni di casa della Slovacchia, che devono partire bene dopo la sconfitta della prima giornata. L‘Italia regge bene l’urto e poi inizia a farsi sempre più pericolosa. La prima occasione però è al 22′ per il numero 10 slovacco Jambor, che chiama alla respinta Desplanches calciando potente una punizione dai 25 metri. Nel giro di neppure 5 minuti arrivano poi due traverse clamorose per l’Italia, prima Miretti, poi con Ambrosino, entrambi autori di pregevoli conclusioni col destro. Il gol azzurro è però nell’aria ed al 33′ Ambrosino scaglia un sinistro stupendo all’incrocio dei pali sullo spettacolare assist no-look di Miretti. Il centravanti del Napoli sblocca così il risultato proseguendo la stagione a suon di reti dopo la grande annata in Primavera 1.

Nella ripresa la prima chance è azzurra. Meravigliosa la giocata di Casadei al 66′. La mezzala dell’Inter salta con un gran tunnel il diretto avversario in un fazzoletto e spara alto di poco sopra la traversa da posizione defilata, sfiorando il raddoppio. E’ sempre o quasi dal piede di Miretti che si innescano i pericoli azzurri. Stupendo cross del 10 della Juventus che vede l’inserimento di Nasti, colpo di testa e palla fuori di poco. Al minuto 78 rimedia il giallo il viola Ghilardi, che commette un intervento un po’ ruvido e sciocco a metà campo. Grande occasione Slovacchia all’80’, colpo di testa di Halabrin che sfugge a Coppola e gran parata di Desplanches, che riesce anche a bloccare un pallone molto insidioso. L’Italia controlla bene il finale di gara, conquistando una vittoria importantissima, che vuol dire semifinale.