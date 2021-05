L’Italia Under 21 abbandona gli Europei ai quarti di finale. Ranieri lotta, Sottil fa segnare Cutrone ma passa il Portogallo

L’Italia Under 21 di Mister Paolo Nicolato abbandona l’Europeo di categoria perdendo nei quarti di finale contro il Portogallo. I lusitani si impongono 5-3, dopo una partita ricca di colpi di scena. Nel primo tempo una meravigliosa doppietta dell’attaccante del Monza Mota Carvalho regala il doppio vantaggio al Portogallo. L‘Italia però è presente ed accorcia con Pobega in chiusura di primo tempo. Nella ripresa una brutta disattenzione difensiva permette a Ramos di segnare il 3-1, ma Scamacca su perfetto assist di Frattesi riapre subito tutto. All’88’ è poi l’ex attaccante della Fiorentina Cutrone a segnare il gol del 3-3 su un grande assist di Sottil: azione tutta viola e pareggio azzurro. Si va ai supplementari, e purtroppo gira immediatamente la gara, in virtù dell’ingenuo doppio giallo rimediato da Lovato. L’Italia cerca di tenere botta ma finisce per capitolare: Jota ed il figlio d’arte Conceicao regalano la semifinale al Portogallo. In difesa, da segnalare una prestazione molto gagliarda e solida del difensore gigliato Ranieri, per distacco il migliore di una retroguardia molto in difficoltà.