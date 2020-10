L’Italia under 21 mette il turbo con Sottil e Cutrone. Che prestazione per il giovane figlio d’arte!

L’Italia Under 21 batte a Pisa l’Irlanda col risultato di due a zero e ad essere protagonisti sono un calciatore della Fiorentina e un ex viola ma che rimane di proprietà del club gigliato. Al 43′ Riccardo Sottil raccoglie un lungo lancio dribbla il diretto avversario e con una gran conclusione sul secondo palo batte l’estremo difensore avversario. L’esterno classe ’99 al 62′ fa ancora a fette la difesa irlandese e dalla destra mette al centro per Patrick Cutrone che anticipa tutti e raddoppia fissando il risultato sul 2-0 a favore degli azzurrini.

