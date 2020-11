L’Italia under 21 travolge la Svezia. Novanta minuti per Cerofolini, mentre Sottil…

Si è da poco conclusa la partita dell’Italia under 21 contro la Svezia, valida per le qualificazioni agli Europei 2021. Gli Azzurrini, che avevano già centrato l’obiettivo con una giornata d’anticipo, non si sono comunque fatti trovare impreparati. Il risultato finale è stato infatti di 4-1 con la doppietta di Raspadori e i gol di Maleh e Scamacca. Per quanto riguarda i giocatori di proprietà della Fiorentina, Cerofolini è partito titolare rimanendo tra i pali per tutti i novanta minuti. Panchina iniziale invece per Sottil, che è entrato solo al 71′ al posto di Scamacca.

