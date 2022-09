L’Italia vince ancora e continua il sogno in Nations League: sconfitta l’Ungheria di Rossi

L’Italia non andrà al Mondiale, ma almeno potrà provare a vincere un altro trofeo. La Nazionale di Roberto Mancini, infatti, sconfiggendo l’Ungheria di Marco Rossi ha strappato il pass per la Final Four di Nations League. Un successo importante quello della ‘Puskas Arena’ che permette agli Azzurri di giocarsi il titolo, come già aveva provato nella prima edizione (in cui venne sconfitta dalla Spagna).

La vittoria è arrivata per 0-2 grazie a un’altra rete in azzurro per Giacomo Raspadori e a Federico Dimarco. Il successo in terra ungherese ha fatto seguito a quello di qualche giorno fa contro l’Inghilterra, in cui era andato in gol sempre il napoletano Raspadori. Mancini quindi è pronto per tentare di nuovo a vincere la competizione, ma prima dovrà vedersela contro una tra Olanda, Croazia e una tra Portogallo e Spagna.