Liverani: “Impensabile parlare di sfida-salvezza con la Fiorentina… hanno speso 80 milioni a gennaio. Ribery sposta gli equilibri da solo”

Sconsolato Fabio Liverani, che in conferenza stampa parla così della sconfitta con la Fiorentina: “E’ vero che la Fiorentina si dice che lotta per la salvezza, ma è impensabile dire che ce la giochiamo, sia per rosa che per storia che per altro. Leggere Lecce-Fiorentina come una partita salvezza… A gennaio hanno speso 70-80 milioni di euro. Sapevamo che del rischio c’era, ma anche girandosi non c’erano molte aspettative. Abbiamo pagato molto la terza partita a livello fisico, non riusciamo a fare cambi e far respirare i calciatori. Non riusciamo a giocare in continuazione, in molti erano stanchi e purtroppo siamo contati. Alla terza partita di fila può arrivare uno scarico fisico e mentale, e contro squadre con questa qualità li paghi a carissimo prezzo. Vediamo cosa succede tra Torino e Genoa domani, poi ci prepariamo per lo scontro diretto. Ribery? Non lo scopro io. Un giocatore come lui sposta gli equilibri, non solo nelle giocate”.

