Liverani: “Vi racconto quando Ribery massacrò (di giocate) un ragazzino della Primavera”

Nella diretta insieme a Sebastian Frey, l’ex centrocampista viola Fabio Liverani ha raccontato della sua esperienza a Firenze ma non solo. Queste le sue parole: “L’anno in cui ci hanno penalizzato abbiamo fatto qualcosa di fantastico per Firenze e si è creato un legame indistruttibile. Quello che mi ha dato una percezione che saremmo diventati una squadra è stato quando ci è arrivata la notizia della penalizzazione e nessuno di noi ha fatto un passo indietro. Molti erano venuti per giocare la Champions ma non ci siamo fatti condizionare e alla fine è andata come è andata. La svolta è stata la partita contro il Catania vinta 3-0 e poi è stato tutto un crescendo. Prandelli era un allenatore molto serio e all’inizio dovevamo seguire delle linee guida severe. Poi quando ci siamo conosciuti è diventata una grande famiglia. Anche Prandelli è cresciuto adeguando le sue idee alle nostre caratteristiche. Mi dispiace molto per Ribery che si è infortunato contro di noi e gli auguro di tornare presto in campo sfruttando anche questo periodo. Mi ricordo che feci un Intertoto con la Lazio nel 2005 e andammo a Marsiglia per giocare la semifinale. Era un periodo strano e giocammo con il terzino destro della primavera, Ribery (che giocava con il Marsiglia) lo distrusse. Fece una doppietta o una tripletta, fu incredibile”.