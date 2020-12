Llorente alla Fiorentina? Per ora lo tratta un altro club di serie A anche se…

Llorente e un’avventura in viola che potrebbe…non arrivare nuovamente. Come scrive il Corriere dello Sport, la Sampdoria ha intenzione di trattare l’acquisto di Fernando Llorente in vista della seconda parte di stagione, ma il nodo con il calciatore del Napoli è quello relativo al contratto. Lo spagnolo vorrebbe un accordo valido fino al 2022, mentre il club di Ferrero vorrebbe proporgli un contratto fino al prossimo giugno. Intanto dalla Spagna qualche sussurro inizia ad arrivare e la possibilità di tornare in patria potrebbe spingere il giocatore a salutare la Serie A a prescindere dalla durata dei contratti offerti.

