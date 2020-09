Llorente come ultima spiaggia per l’attacco della Fiorentina? Qualcuno non è d’accordo: “Vuole giocarsi ancora le sue carte a Napoli”

Nel corso della sua intervista per Fiorentinanews.com, il giornalista Enzo Bucchioni ha indicato come possibile nome per l’attacco viola Fernando Llorente. Non una prima scelta, senz’altro, ma un profilo d’esperienza su cui Pradè potrebbe ripiegare in extremis. Non è della stessa opinione però il giornalista Mirko Calemme, che ha Radio Kiss Kiss Napoli ha spiegato la situazione dell’attaccante spagnolo: “Llorente potrebbe restare a Napoli perché non ci sono offerte che lo abbiano convinto. Lui crede di potersi giocare ancora le sue carte a Napoli”.

