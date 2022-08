Lo Celso non vestirà la maglia della Fiorentina: l’argentino pronto a tornare in Spagna. I dettagli

Alla fine il Villarreal è riuscito a riportarlo in Spagna: Giovani Lo Celso passerà ancora al Submarino. Come riporta anche Gianluca Di Marzio di Sky, il classe ’96 del Tottenham è in partenza per la Spagna, svolgerà visite mediche e diverrà un membro della rosa di mister Emery.

Lo Celso si trasferirà in prestito secco senza diritto di riscatto, come spiega il giornalista Fabrizio Romano. Il Tottenham potrà interrompere inoltre il prestito nel mercato invernale in caso di arrivo di un’offerta per l’acquisizione a titolo definitivo del giocatore: quest’ultimo ha ovviamente ha dato l’assenso alla possibilità in questione. La Fiorentina aveva provato a portare in riva all’Arno il calciatore, ma senza successo. Il giocatore ex Psg e Betis ha sempre voluto il Villarreal a tutti i costi.