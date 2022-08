Lo Celso scaricato dal Tottenham. Conte taglia fuori l’argentino, la Fiorentina continua a sperare?

Il Tottenham taglia 4 giocatori, invitati a cercarsi una nuova sistemazione. Antonio Conte ha deciso di escludere dagli allenamenti della prima squadra Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Serigo Reguilon e Harry Winks. Uno di essi, Lo Celso, è da tempo in particolar modo accostato alla Serie A, con la Fiorentina che lo segue da vicino.

Nonostante le smentite del ds Pradè, il classe ’96 piace molto ad Italiano, per il quale rappresenta la prima scelta in entrata per il ruolo di mezzala. Sul giocatore c’è da registrare la concorrenza del Villarreal, club in cui il mancino albiceleste ha militato nella passata stagione. Oggi il dg viola Barone ha lasciato intendere che la Fiorentina è più appetibile per i top player ma che l’Europa è una condizione essenziale. Ed ecco che il Playoff di Conference League sarà fondamentale per tenere accesa la fiammella viola per Lo Celso…