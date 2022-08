Lo Celso vuole rimanere al Villareal, a breve l’incontro decisivo. Ma la Fiorentina…

L’impressione è che il futuro di Giovani Lo Celso dipenderà molto, se non quasi esclusivamente, dalla sua volontà. Secondo Gastón Edul, giornalista di TyC Sports, il centrocampista cercato anche dalla Fiorentina avrebbe manifestato la volontà di rimanere al Villareal.

Lo Celso si è trasferito al club amarillo in prestito lo scoro gennaio, e proprio in queste ore si trova in Spagna per capire se sarà possibile rimanerci. Da quest’ultimo incontro emergerà la volontà del Villareal, e nel caso in cui l’idea non si concretizzasse la Fiorentina rappresenta la prima alternativa per il giocatore.