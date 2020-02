Lo Juventus Stadium e quella ovazione a Chiesa… andata a vuoto. E ora su Paratici pesa anche Kulusevski

Abbiamo già avuto modo di raccontare come l’estate scorsa tra Federico Chiesa e la Juventus fosse mancato pochissimo per concretizzare un matrimonio confezionato da Corvino, subito prima dell’addio dei Della Valle. Come scrive Tuttosport, il feeling con lo Juventus Stadium era già cosa fatta: in occasione dell’ultima visita viola a Torino infatti, Chiesa fu protagonista di una grande partita, con un palo e una traversa nella sconfitta dei suoi. Al momento della sua uscita dal campo l’impianto bianconero gli tributò un’ovazione, un po’ come fatto l’anno prima con Cristiano Ronaldo, sperando in una conclusione analoga dal punto di vista del mercato. Niente di tutto ciò invece e vedremo che tipo di ambiente troverà il numero 25 della Fiorentina oggi pomeriggio; in vista della prossima estate invece, sui bianconeri pesa anche l’investimento forte fatto su Kulusevski, che potrebbe cambiare tutti i piani.