Lo Monaco: “Ho consigliato io a Montella di prendere Pulgar. Al Napoli…”

Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania, ha parlato a Radio Marte a proposito del mercato del Napoli. Ecco le sue parole: “Pulgar? E’ un ottimo giocatore, avevo perorato la sua causa con Vincenzo Montella affinché lo comprasse alla Fiorentina. Al Napoli però, in quella posizione di campo serve un giocatore diverso, in grado di prendersi la responsabilità di far partire il gioco. Nomi? Sicuramente Torreira e Paredes: entrambi hanno maggiore esperienza e qualità del cileno”.