Lo Monaco: “La Fiorentina deve provarci per Gomez, farebbe la felicità di Prandelli. Non basta l’acquisto di un attaccante per risolvere i problemi”

Pietro Lo Monaco, dirigente di lungo corso, è intervenuto a Lady Radio per parlare della prossima sessione di calciomercato.

Queste le sue parole: “Gennaio? Mi aspetto tanti scambi, tante operazioni dettate dallo scarico degli stipendi e pochissima circolazione di denaro. Un esempio è Nainggolan, che l’Inter ha preferito cedere gratis pur di risparmiare i soldi dell’ingaggio. La Fiorentina ha una rosa importante che c’entra poco con la posizione attuale in classifica: ha un organico di spessore e si sta ritrovando a lottare per la salvezza. E non è facile, perché i problemi aumentano così come la tensione e la pressione. Nella squadra di Prandelli manca un regista, un giocatore che coordini il gioco. Ci ha arrangiato Amrabat, che non è certamente un uomo in grado di dare ordine: il marocchino ha ben altre caratteristiche. Sarebbe riduttivo pensare che l’acquisto di un attaccante basti per risolvere i problemi. Deve arrivare un attaccante che possa abbinarsi con Vlahovic: il serbo ha tutte le caratteristiche per diventare un giocatore importante. Caicedo sarebbe il profilo giusto perché in grado di giocare sia da solo che accanto al classe 2000.

Continua così Lo Monaco: “Papu Gomez? Uno con la sua tecnica farebbe la felicità di Prandelli. Ed è un’operazione che, vista la proprietà, la dirigenza deve provare a fare anche perché lui se ne andrà sicuramente. Futuro della Fiorentina? Oltre a lavorare sulla rosa e sulla ricerca degli allenatori, la proprietà deve lavorare anche su sé stessi. Non possono pensare di fare tutto loro: si devono circondare di professionisti seri e lasciargli lo spazio necessario per lavorare”.