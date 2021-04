“Lo pseudocomizio dei tifosi davanti al centro sportivo arrivato fuori tempo e scontato nei contenuti. Meglio rivedersi a quattr’occhi a fine campionato”

Un pareggio con la Juventus non può non essere accolto in maniera positiva da tutti coloro i quali tifano Fiorentina, visto e considerato il momento della squadra e la stagione che stiamo vivendo.

Il responsabile dello sport de La Nazione, Paolo Chirichigno, scrive sul proprio giornale: “Quello che ci preme sottolineare è la predisposizione mentale della Fiorentina, che ha aspettato la Juventus calcolando rischi e vantaggi”.

E ancora: “Non crediamo che sulla prestazione così attenta abbia influito lo pseudocomizio dei tifosi davanti al centro sportivo, a nostro parere fuori tempo (dopo una vittoria a Verona!) e scontato nei contenuti. Il fatto che i giocatori l’abbiano ascoltato in silenzio non ci ha indotto all’ottimismo (distratti o d’accordo?), ma siamo i soliti incontentabili. Meglio rivedersi a quattr’occhi, per così dire, a fine campionato”.