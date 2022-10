Lo “sciopero” della Fiesole, la bolgia degli scozzesi e l’incontro tra tifoserie in Maratona: rivivi Fiorentina-Hearts con VIDEO e FOTO FN

Dopo il brutto KO subito contro Lazio, la Fiorentina ha ritrovato la vittoria e il sorriso (anche di Luka Jovic). Sul campo, la squadra si è divertita con una manita all’Heart of Midlothian che ha avvicinato anche la qualificazione allo spareggio di Conference League. Anche sugli spalti, però, sono successe tante cose, dalla contestazione della Curva Fiesole contro i DASPO subiti da diversi ultras, allo show dei tifosi scozzesi, gioiosi e festosi dall’inizio alla fine.

Lo “sciopero” della Fiesole prima dell’inizio della gara (proseguito poi sino al 25′, stesso numero dei tifosi sanzionati con DASPO).

La marea dei tifosi degli Hearts, sbarcati a Firenze in quattromila, che hanno riempito i due settori ospiti dedicati e anche buona parte della Maratona.

Infine, il bell’incontro, a partita conclusa, tra tifosi della Fiorentina e degli Hearts in Maratona, settore in cui appunto confluivano le due tifoserie. Come si può vedere dal video catturato da FiorentinaNews, i supporters scozzesi, nonostante la pesante sconfitta, sono usciti dallo stadio in festa, applauditi anche da alcuni tifosi di casa.