Lo sfogo di Stovini: “Ma Chiesa non ha i co*****i per fare qualche dichiarazione? Sono anni che non parla!”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Stovini si è espresso con toni abbastanza duri sul proprio profilo Twitter in merito a Federico Chiesa: “Ma il signor Chiesa (e mi scuso per la parola SIGNORE ) non ha i co*****i per qualche dichiarazione? Anni che non parla… dove sei Fiorentina? Come mai non parla mai?”

