Lo show di Commisso fa divertire Pallotta: “Non riesco a smettere di ridere”

La lunghissima conferenza stampa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha fatto particolarmente divertire James Pallotta. L’ex presidente della Roma ha scritto così in risposta ad un utente su Twitter: “Non riesco a smettere di ridere, è nella top 3 delle conferenze stampa mai viste”.

Ecco il tweet di Pallotta:

I can’t stop laughing Too three press conference ever so far

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) May 14, 2021