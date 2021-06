“Lo slogan “Ciao Fiorentina, andiamo al Tottenham” ha lasciato tre persone con il cerino in mano”

Si è espresso così il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà su Twitter in merito alla vicenda Gattuso-Fiorentina: “Lo slogan “Ciao Fiorentina, andiamo al Tottenham” ha lasciato, almeno per ora, tre persone con il cerino in mano: Gattuso, Mendes e Paratici in rigoroso ordine alfabetico. E Fonseca, un gran signore, avrebbe meritato un trattamento migliore. Lui aveva fatto tutto con gli Spurs. Poi gli hanno trovato mille scuse per non chiudere”.

I tifosi inglesi infatti hanno fortemente contestato la scelta della società londinese di scegliere Gattuso come allenatore e il Tottenham, che ha da poco ingaggiato l’ex bianconero Paratici come direttore sportivo, ha deciso per questo di non continuare i discorsi con l’allenatore e il suo entourage. Gli Spurs sono dunque ancora alla ricerca di un tecnico.